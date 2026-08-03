СВР РФ заявила о планах евробюрократов продолжать использовать украинский народ как "пушечное мясо", исключая вступление Украины в ЕС.
СВР: ЕС намеревается использовать Украину как "пушечное мясо"
Комментарии
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Юрий Зубрин
Это только провластным придуркам невдомёк и идиотам -нацистам ,которым нет дела до своего населения ,кроме ненависти к своим соседям...Они полностью взяли на вооружение теории бандеры и его прихлебателей о том ,что если половина населения не примит их взгляды ,значит она должна быть уничтожена !
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