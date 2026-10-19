🎭 В новом здании Феодосийского театра «Парадокс» коллектив обустраивает пространство Репетиции труппы проходят в новом зале на улице Федько, но выступления проводятся в городском доме культуры.
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