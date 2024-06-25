Политические дипфейки оказались самой популярным направлением в злоупотре...

Политические дипфейки оказались самой популярным направлением в злоупотреблениях ИИИсследование Google DeepMind выявило, что злоупотребления искусственным интеллектом (ИИ) в форме дипфейков — реалистичных поддельных изображений политиков и знаменитостей или их видео и аудио — намного превосходят использование ИИ для кибератак.