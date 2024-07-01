Дроны будут использоваться на будущей Российской орбитальной станции

Космонавтам на Российской орбитальной станции (РОС) будут помогать беспилотные летательные аппараты. Подробности озвучил в беседе с «Известиями» руководитель Центра развития технологий и инноваций РКК «Энергия» Павел Красноперов.
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