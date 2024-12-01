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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренин остался без очков в 19 матчах подряд, Хуснутдинов – в 12. У форвардов «Миннесоты» 0+3 на двоих в этом сезоне

Форварды «Миннесоты» не отметились результативными действиями в матче с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ).  В активе 27-летнего Тренина 1 (0+1) очко в 24 играх в текущем сезоне.

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