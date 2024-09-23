🇷🇺 Сегодня Волгоградский аграрный университет празднует свое 80-летие со дня образования. Праздник вуз будет отмечать три дня! Торжественная церемония началась с посвящения первокурсников «Время Первых».
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🇷🇺 Сегодня Волгоградский аграрный университет празднует свое 80-летие со дня образования. Праздник вуз будет отмечать три дня! Торжественная церемония началась с посвящения первокурсников «Время Первых».