"Бездушно прожужжал удаляющийся беспилотник": Про "обычный" вечер для маленьких жителей города Шебекино

Трогательный пост про сегодняшнюю трагедию в Шебекино - "обычный" вечер для маленьких жителей города - написал блогер Максим Ануфриев, известный по ТГ-каналу "Взгляд Макса".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Саудовская Аравия поставила ультиматум G7: Конфискации активов России обернётся катастрофой для Европы
- Британцы прибыли вовремя, а дальше – всё в труху: Одесса готовится домой. Началась ключевая фаза партизанской войны
- Исчезни, если хочешь жить: Су-27 совершил один из самых красивых перехватов в истории
Свежие комментарии