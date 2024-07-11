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Царьград

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"Бездушно прожужжал удаляющийся беспилотник": Про "обычный" вечер для маленьких жителей города Шебекино

"Бездушно прожужжал удаляющийся беспилотник": Про "обычный" вечер для маленьких жителей города Шебекино

Трогательный пост про сегодняшнюю трагедию в Шебекино - "обычный" вечер для маленьких жителей города - написал блогер Максим Ануфриев, известный по ТГ-каналу "Взгляд Макса".

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