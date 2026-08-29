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Кухня и дом

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Почему советский линолеум заслуживает переоценки: практичность, о которой мы забыли

Почему советский линолеум заслуживает переоценки: практичность, о которой мы забыли

Когда речь заходит о напольных покрытиях, большинство сразу представляет благородный паркет, модный ламинат или крупноформатную плитку.

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