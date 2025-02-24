Китайские фильмы продвигают туризм

Кампания "Путешествуйте по Китаю с китайскими фильмами", организованная Национальной администрацией кинематографии и Китайской медиагруппой (CMG), стартовала 22 февраля в Гонконге и Макао, сообщает romanian.
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