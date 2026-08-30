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Готовится следующий большой обмен военнопленными между Россией и Украиной

Готовится следующий большой обмен военнопленными между Россией и Украиной

Россия ведет "непрерывный переговорный процесс" с украинской стороной по вопросу обмена военнопленными, сейчас обсуждаются детали следующего большого обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

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