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Регионы России

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В Латвии с 1 сентября введён запрет на ввоз книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии

В Латвии с 1 сентября введён запрет на ввоз книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии

С 1 сентября в Латвии вступил в силу запрет на ввоз печатных изданий, одежды, игрушек и ряда других товаров российского и белорусского происхождения.

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