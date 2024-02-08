Поездка в человеческий зоопарк

Сергей Росси Ну ты совсем дура, что ли ? 21 век на дворе, ты всё вспоминаешь, как Лениным чай пили в Горках.....

N Nata Да хоть 31 век, мы для них всего лишь унтерменши. И если ты этого не понимаешь. то очень жаль . Твоими разбитыми мечтами даже не одну дорогу замостить можно будет.