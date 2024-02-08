Поездка в человеческий зоопарк

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Комментарии
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Сергей Росси
Ну ты совсем дура, что ли ? 21 век на дворе, ты всё вспоминаешь, как  Лениным чай пили в Горках.....
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11 час.
N
Nata
Да хоть 31 век, мы для них всего лишь унтерменши.  И если ты этого не понимаешь. то очень жаль . Твоими разбитыми мечтами даже не одну дорогу замостить можно будет.
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11 час.
Сергей Росси
Ты чего несешь ?Все давно всё поняли. Если до тебя только дошло.  так  сди помалкивай
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11 час.

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