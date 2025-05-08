Поздравление Председателя СК России А.И. Бастрыкина с Днём Победы

Сегодня мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это была поистине священная война многонационального советского народа за свободу и независимость нашей Отчизны, за торжество мира и справедливости, за будущее потомков.
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