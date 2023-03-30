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Собянин: Высокотехнологичную медпомощь в Москве стали оказывать в 50 раз чаще, чем в 2010 году

Собянин: Высокотехнологичную медпомощь в Москве стали оказывать в 50 раз чаще, чем в 2010 году

ВМП в Москве получают более 100 тыс. человек в год Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал, что высокотехнологичная медицинская помощь в столичных стационарах сегодня оказывается в 50 раз чаще, чем в 2010 году.

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