Собянин: Высокотехнологичную медпомощь в Москве стали оказывать в 50 раз чаще, чем в 2010 году

ВМП в Москве получают более 100 тыс. человек в год Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал, что высокотехнологичная медицинская помощь в столичных стационарах сегодня оказывается в 50 раз чаще, чем в 2010 году.