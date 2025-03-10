"Будь женщиной!": мигрант вытолкал русскую из очереди. Кассир Нодир ему потакал

Светлана Ефименко

ЭТИ МИГРАНТЫ ВО ВСЕМ ТЕПЕРЬ НАС ПЫТАЮТСЯ УНИЗИТЬ, А МЕСТНЫЕ СОПОМ МОЛЧАТЬ ПОТОМУ ЧТО ВЫСШИЕ НАЧАЛЬСТВО ПОЛУЧАЕТ ОТКАТЫ ОТ НИХ! А ТО ЧТО ОН СТАЛ русским это для него минус наши мужчины так не делают ! даже если они ну уж сильно торопиться он попросит разрешения у очереди!а это хамло и забрать гражданство и вперед с песней и со своим флагом домой ! и вообще каким образом он стал русским?!может его уже давно разыскивает интерпол!?