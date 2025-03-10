Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег яковук
    Этим кто все это затеил Россия не нужна они заработают много денег и свалят от сюда на запад."Мы едем сюда, чт...
  • Семен Демин
    Российские воины лучшие в мире. В этом нет сомнений. А вот политики...  это вопрос. Чиновники до сих пор не дают ВС Р...Смерть из трубы. ...
  • Сергей Косторнов
    да  куда  ты  денешься......"Мы едем сюда, чт...

"Будь женщиной!": мигрант вытолкал русскую из очереди. Кассир Нодир ему потакал

"Будь женщиной!": мигрант вытолкал русскую из очереди. Кассир Нодир ему потакал

Русский компас Наглый покупатель. Фото: скрин видео дзен-канала Анастасия Мироновой. Скоро совсем некому будет встать на защиту местным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Ефименко
ЭТИ МИГРАНТЫ ВО ВСЕМ ТЕПЕРЬ НАС ПЫТАЮТСЯ УНИЗИТЬ, А МЕСТНЫЕ СОПОМ МОЛЧАТЬ ПОТОМУ ЧТО ВЫСШИЕ НАЧАЛЬСТВО ПОЛУЧАЕТ ОТКАТЫ ОТ НИХ! А ТО ЧТО ОН СТАЛ русским это для него минус наши мужчины так не делают ! даже если они ну уж сильно торопиться он попросит разрешения у очереди!а это хамло и забрать гражданство и вперед с песней и со своим флагом домой ! и вообще каким образом он стал русским?!может его уже давно разыскивает интерпол!?
Ответить
19 час.
наверх