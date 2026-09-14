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ТАСС

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Песков прокомментировал инцидент с БПЛА и поездом ЕС на границе Украины

Песков прокомментировал инцидент с БПЛА и поездом ЕС на границе Украины

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России выполняют свои задачи по всей территории Украины и продолжат это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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