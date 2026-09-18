Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб в новом выпуске FONtour вспомнил, как Златан Ибрагимович вел себя при Хосепе Гвардиоле в каталонском клубе.
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