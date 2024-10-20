Правительство выделило около 7 млрд рублей на льготную ипотеку на селе

Распоряжение о выделении средств для сохранения программы льготной ипотеки в сельской местности и программы льготных кредитов на благоустройство домов подписал глава правительства России Михаил Мишустин, 20 октября сообщает пресс-служба правительства России.
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