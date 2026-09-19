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Новости Брянска

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В Брянске на Почтовой эвакуатор протаранил Ладу: один человек погиб, двое ранены

В Брянске на Почтовой эвакуатор протаранил Ладу: один человек погиб, двое ранены

В результате столкновения грузового фургона «Газель» и автомобиля Lada погиб водитель отечественной легковушки, двое пассажиров госпитализированы.

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