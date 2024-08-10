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Калужские новости

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Калужан в выходные дни ждут похолодание и настырные дожди

Калужан в выходные дни ждут похолодание и настырные дожди

В выходные дни в Калужской области произойдет довольно резкая смена погоды, от комфортных 25 градусов тепла температура снизится до плюс 19В выходные дни в Калужской области произойдет довольно резкая смена погоды, от комфортных 25 градусов тепла температура снизится до плюс 19.

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