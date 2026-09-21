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ЦБ Китая сохранил базовую ставку по кредитам на уровне 3%

Народный банк Китая (НБК) сохранил годовую базовую кредитную ставку на уровне 3%, а пятилетнюю — на отметке 3,5%,  сообщается на сайте регулятора.

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