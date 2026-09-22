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Русская весна

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На Украине поражены предприятие Fire Point, меткомбинат, НПЗ, другие стратегические производства (ВИДЕО)

На Украине поражены предприятие Fire Point, меткомбинат, НПЗ, другие стратегические производства (ВИДЕО)

Минобороны раскрыло цели ночного массированного удара по Украине. В Киеве поражены предприятие Fire Point, где производились комплектующие и боевые части для ракет FP-5 «Фламинго», и склад ГСМ «Грандтерминал».

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