Более 54 килограммов наркотиков изъяли полицейские в Кировской области у межрегионального курьера

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировской области задержали курьера, перевозившего крупную партию наркотических средств.
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