Постпред Израиля при ООН отозван для консультаций в Тель-Авив

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в понедельник, 4 марта, заявил, что постпред страны при ООН Гилад Эрдан отзывается в Тель-Авив для консультаций из-за игнороровании Всемирной организации доклада о массовых изнасилованиях, совершенных ХАМАС 7 октября, – сообщает The Times of Israel.