Суд признал незаконной деятельность скандального рынка в Кременкуле

Суд приостановил работу оптово-розничного рынка в поселке под Челябинском. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с соответствующим иском в суд обратилось ранее надзорное ведомство Сосновского района по итогам проведенной по жалобам местных жителей проверки.
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