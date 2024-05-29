Суд признал незаконной деятельность скандального рынка в Кременкуле

Суд приостановил работу оптово-розничного рынка в поселке под Челябинском. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с соответствующим иском в суд обратилось ранее надзорное ведомство Сосновского района по итогам проведенной по жалобам местных жителей проверки.