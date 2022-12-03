США без доказательств обвинили Россию в грубых нарушениях религиозных прав граждан, Вашингтон вместо нравоучений другим странам должен обратить внимание на проводимую в США кампанию по дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей.
США без доказательств обвинили Россию в грубых нарушениях религиозных прав граждан, Вашингтон вместо нравоучений другим странам должен обратить внимание на проводимую в США кампанию по дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей.
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