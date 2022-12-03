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Посольство России в США: “Вашингтону вместо нравоучений стоило бы обратить внимание на собственные изъяны”

Посольство России в США: “Вашингтону вместо нравоучений стоило бы обратить внимание на собственные изъяны”

США без доказательств обвинили Россию в грубых нарушениях религиозных прав граждан, Вашингтон вместо нравоучений другим странам должен обратить внимание на проводимую в США кампанию по дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей.

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