Рынок ушел ниже 3300 пунктов по индексу МосБиржи

Российский рынок открыл торги в среду, 6 марта, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в минусе на 0,07%, до 3298,69 пункта, индекс РТС - на 0,06%, до 1146,98 пункта.