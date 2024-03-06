Рынок ушел ниже 3300 пунктов по индексу МосБиржи

Российский рынок открыл торги в среду, 6 марта, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в минусе на 0,07%, до 3298,69 пункта, индекс РТС - на 0,06%, до 1146,98 пункта.
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