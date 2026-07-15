Сенатор Кутепов предложил скорректировать механизм офсетных контрактов

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов считает целесообразным скорректировать действующий механизм контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты) при реализации крупных промышленных проектов.
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