В России хотят ввести замену программе льготной ипотеки

ДОМ.РФ предлагает ввести постоянно действующую единую долгосрочную программу для ограниченных категорий граждан (семей с двумя детьми или детьми-инвалидами, жителей населенных пунктов с нехваткой спроса и предложения и некоторых других) с середины 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии