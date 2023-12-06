В России хотят ввести замену программе льготной ипотеки

ДОМ.РФ предлагает ввести постоянно действующую единую долгосрочную программу для ограниченных категорий граждан (семей с двумя детьми или детьми-инвалидами, жителей населенных пунктов с нехваткой спроса и предложения и некоторых других) с середины 2024 года.