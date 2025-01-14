Еврокомиссия раскритиковала новые правила США по поставкам ИИ-чипов — огран...

Еврокомиссия раскритиковала новые правила США по поставкам ИИ-чипов — ограничения затронули большую часть ЕССША, введя новые правила по контролю распространения ИИ, не только заблокировали поставки ИИ-чипов своим противникам, но также ограничили их экспорт в большинство стран мира.