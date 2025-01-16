РАН: бизнес увидел угрозу для российской экономики в высокой ставке Центробанка

Банк России повысил ключевую ставку на "неоправданно высокий уровень" даже при заявленной необходимости борьбы с инфляцией, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, сотрудники которого опросили представителей бизнеса.
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