РАН: бизнес увидел угрозу для российской экономики в высокой ставке Центробанка

Банк России повысил ключевую ставку на "неоправданно высокий уровень" даже при заявленной необходимости борьбы с инфляцией, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, сотрудники которого опросили представителей бизнеса.