Скоростной трамвай-поезд собираются запустить к курорту «Новая Анапа»Разработчики проекта будущего приморского курорта «Новая Анапа» прорабатывают возможность запуска скоростного трамвая, который свяжет курорт с аэропортом Анапы и местным железнодорожным вокзалом.
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