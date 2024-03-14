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Скоростной трамвай-поезд собираются запустить к курорту «Новая Анапа»

Скоростной трамвай-поезд собираются запустить к курорту «Новая Анапа»

Скоростной трамвай-поезд собираются запустить к курорту «Новая Анапа»Разработчики проекта будущего  приморского курорта «Новая Анапа»  прорабатывают возможность запуска скоростного  трамвая, который свяжет курорт с  аэропортом Анапы и местным железнодорожным вокзалом.

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