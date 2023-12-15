Costco Wholesale выплатит специальные дивиденды

Американская сеть клубных магазинов-складов Costco Wholesale зафиксировала рост чистой прибыли в первом фискальном квартале, завершившемся 26 ноября, а также объявила о своем намерении выплатить специальные дивиденды в размере $15 за акцию.
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