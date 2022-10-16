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Си Цзиньпин заявил, что КНР будет противостоять всем формам гегемонии

Си Цзиньпин заявил, что КНР будет противостоять всем формам гегемонии

Известия/Павел Бедняков Китай будет противостоять всем формам гегемонии и политики грубой силы. С таким заявлением выступил на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая ее генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин.

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