Партия "Зеленые левые" победила на выборах в Европарламент в Нидерландах

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa В Нидерландах на выборах в Европарламент одержала победу левоцентристская партия "Зеленые левые", набрав 21,6% голосов, следует из данных на сайте с результатами выборов.
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