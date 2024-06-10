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Партия "Зеленые левые" победила на выборах в Европарламент в Нидерландах

Партия "Зеленые левые" победила на выборах в Европарламент в Нидерландах

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa В Нидерландах на выборах в Европарламент одержала победу левоцентристская партия "Зеленые левые", набрав 21,6% голосов, следует из данных на сайте с результатами выборов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Эти &quot;зеленые&quot; все какие-то  странные....
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