Мгновенное раскаяние: блогерша-миллиардерша Блиновская полностью признала вину

Блогер Елена Блиновская, которую задержали накануне при попытке выехать из России и предъявили обвинение по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денег, раскаялась в содеянном и в полном объеме признала вину, сообщил Следственный комитет.
Блогер Елена Блиновская, которую задержали накануне при попытке выехать из России и предъявили обвинение по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денег, раскаялась в содеянном и в полном объеме признала вину, сообщил Следственный комитет.
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