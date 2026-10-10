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Царьград

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Что делать в случае ошибочного перевода: разъяснение Немкина

Что делать в случае ошибочного перевода: разъяснение Немкина

При ошибочном переводе важно действовать максимально быстро. Шанс вернуть деньги есть.Депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с RT рассказал, как действовать при ошибочном переводе денег.

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