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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» сделала два предложения по Крупи – «Борнмут» их отклонил. Форвард сообщил руководству, что хочет в «блауграну» (L’Equipe)

« Барселона » безуспешно пытается приобрести форварда Эли Жуниора Крупи . По информации L’Equipe, из-за проблем с подписанием Хулиана Альвареса (« Атлетико ») каталонцы активировали запасной план.

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