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Украина на грани: $29,5 млрд не дошли до Киева из-за невыполнения требований Запада

Украина на грани: $29,5 млрд не дошли до Киева из-за невыполнения требований Запада

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что государство недополучило $29,5 млрд. Причиной он назвал невыполнение международных обязательств.

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