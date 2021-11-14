Парадокс 988 года или как Россия чуть не стала исламской страной

Nataly

Вчера поспорили с мужем из-за качества и количества в мире живущих в разных идеологиях. Муж считает,что остается маленькое количество христиан, растет численность мусульман и происходит замена верующих в Христа на верующих в Аллаха. Я ему напомнила, что верующие этих конфессий всегда были агрессивны по отношению к другим культурам, идеологиям и просто к здравому смыслу. Сейчас в мире происходят процессы, напоминающие коллективное сумасшествие перед третьей мировой войной. Население растет в тех странах, где не развиваются ни образование, ни культура, ни наука. Процветают нищета, терроризм, как средство заработка, торговля оружием и наркотиками. Часть населения этих стран мигрирует и не всегда для того, Чтобы работать. К сожалению, духовные лидеры белой расы не являются примером и следуют за ними только "тронутые умом" граждане, которые увязли в суевериях и не могут отличить реальность от вымысла. Жизнь в фантазиях не приведет к процветанию - надо работать, развивать науку, культуру, медицину, образование. В настоящее время все происходит ровным счетом наоборот. Мы сам виноваты в том, что с нами делают. Мы позволяем плевать на нас с высокой колокольни и некоторые в 666 раз поддерживают ту власть, которая опустила их до уровня рабов.Превращение Москвы в Масквабад - пока еще только первая ступень расчленения России. Чем обернется уничтожение тех ценностей, которые были созданы в Древней Руси и при социалистической системе и уничтожением белой расы, которая несет человечеству развитие и процветание? Я не говорю о тех, кто исповедует религии, я говорю об осознанных людях - тех, кто еще может отвечать за свои слова. не привлекая к месту и не к месту волю созданного ими Бога. Очередное уничтожение прогрессивной части человечества обернется откатом минимум на 300 лет назад. Так уже было, когда была проведена христианизация и исламизация. Цивилизация откатилась в развитии лет на 500 назад. Вторая мировая война началась с подачи сионистов - сам Гитлер по происхождению был евреем. Кто служил в гестапо - польские и европейские евреи - они давно Европу выбрали для прибежища. Евреи занимали государственные посты. После войны началась сионистская легенда. Под эгидой уничтожения евреев было уничтожено огромное количество славян. Был ли холокост по факту? ведь жертва в 6000 евреев - это условие создания государства. Просто интересно, откуда их сейчас столько? Раструбив об этом по всему миру и создав собственное государство, последователи Сиона совершенно забыли об остальных. Жертва - вечная жертва и вечный гаввах - цивилизация в очередной раз испытывает гаввах. Только в жертву принесены славяне. Геноцид славянской цивилизации - спасибо нынешним лидерам проводится очень изобретательно. Авраамистические религии превращают белую расу в стадо без мозгов и натравливают на белых европейцев арабов, кавказцев и прочие народы, находящиеся сейчас на более низкой ступени развития. Так же уничтожают культурный слой на Кавказе - армян, грузин. От православных, которые рожают помногу или маргинальных многодетных толку мало. И те и другие застряли в неосознанной модели поведения и безответственности. Считают, что все им должны вместо того, чтобы заняться трудом на благо семьи и общества. Генетическая война и внедрение авраамистических религий ведется не одну сотню лет. В Европу завозят якобы для улучшения крови иностранцев с другим геномом. Очевидно, что действия мировой элиты направлены на истребление славянской генетики. Удобнее управлять стадом - это бесспорно. Гибридная элита ненавидит прогрессивную часть человечества. Так было на протяжении столетий. Джейкоб Ротшильд вложил в уничтожение белой нордической расы Евросоюза и России свои миллиарды, просто до России не дошла волна цунами в полной силе. Как быть в сложившейся ситуации? Во - первых, перестать поклоняться чужим ценностям - вспомнить, кто мы. Во - вторых, понять,что в авраамистических религиях преобладает рационализм - там нет ни любви, ни стремления к прогрессу - сплошная псевдодуховность и желание прожить за счет других. В третьих, начать работать на себя, а не на государство. Пусть сначала заставят платить налоги Гундяева и олигархов,депутатов, губернаторов, и прочая, прочая и их детишек а то последнюю шкуру сдирают в то время, как депутаты и их помощники людей травят паленой водкой и делают на том громадное состояние. И все мимо кассы. Это справедливо? Нет, конечно. Мы живем во времена тотальной несправедливости. Но надо ее восстановить. Государство, так относящее к своим гражданам, должно исчезнуть и на смену ему придут "отцы народа", которые не только понимают, как сохранить русский народ,но и все делают для этого. Моральный и финансовый бойкот тем, кто отдал Россию на разграбление и преследует свои меркантильные интересы. Циничным разрушителям не место среди нас. Откуда пришли -туда и уйдут... Это обязательно случится и справедливость восторжествует. Проходили это не один раз. Им страшно - это уже видно,но они все еще надувают буржуазные щечки и делают вид, что все хорошо. Не надо забывать,что силовики тоже произошли из народа - даже чеченцы и у них все -таки должна проснуться совесть, а не только желание идти против народа за деньги. Понятно, что верхушка понятие "совесть" давно забыла, но неужели про совесть забыли все,кто у власти? История такого не прощает и народ помнит предательство много лет.