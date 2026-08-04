Названо число посетивших Россию с начала года иностранцев. Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщается на сайте Министерства экономического развития России.
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