Обязательно с мощным ПВО: Украина подготовила для европейцев список требований к миротворцам

Европейская версия Politico пишет, что в аккурат к намеченной на сегодня в штаб-квартире НАТО встрече ключевых европейских военных союзников Украины, Киев изложил свой список пожеланий к миротворческой миссии на своей территории, которую обсуждают в европейских столицах на случай подписания перемирия с РФ.