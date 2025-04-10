Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

734 подписчика

Обязательно с мощным ПВО: Украина подготовила для европейцев список требований к миротворцам

Обязательно с мощным ПВО: Украина подготовила для европейцев список требований к миротворцам

Европейская версия Politico пишет, что в аккурат к намеченной на сегодня в штаб-квартире НАТО встрече ключевых европейских военных союзников Украины, Киев изложил свой список пожеланий к миротворческой миссии на своей территории, которую обсуждают в европейских столицах на случай подписания перемирия с РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх