12 мифов о выживании, представляющих реальную опасность

В советах о том, как выживать в экстремальных ситуациях, в наши дни недостатка нет. Многочисленные телевизионные шоу, кинофильмы, профильные форумы и специальная литература старательно снабжают нас информацией, призванной спасти жизнь в наиболее опасные моменты.