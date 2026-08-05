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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Факела» о возможности трансфера Дзюбы: «Ни один клуб не должен отказываться от такого игрока. Это не от меня зависит – если Тема захочет»

Генеральный директор « Факела » Дмитрий Кондратов ответил на вопрос о потенциальном подписании Артема Дзюбы .

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