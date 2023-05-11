Моуринью про 1:0 с «Байером»: «Это заслуга парней, они сделали все возможное для победы в очень сложном матче»

Об игре «Это все заслуга парней. У них есть менталитет, желание, связь с болельщиками, чувство ответственности за то, что нужно отдать все и сделать болельщиков счастливыми.
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