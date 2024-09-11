Gazeta: украинцы раскритиковали новые школьные учебники от МОН Незалежной

МОН позорно село в лужу. Но попытки все исправить — были еще хуже © РИА Новости Стрингер Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Министерство образования и науки Украины выпустило учебники с урезанным гимном страны, а также с картами без Крыма и некоторых других территорий в составе, пишет Gazeta.