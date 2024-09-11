Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 659 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зинаида Антонцева
    Исконно русские города должны вернуться в родные пенаты.Путин «похоронил»...
  • Федор Родников
    А что делать с авторами и ведущими программ,которые приглашали её в эфир или что-хайпанули и забыли?-мерзавцы.Объявлена в розыс...
  • Evgenija Palette
    Да как относиться? С презрением. В лучшем случае - БЕЗ ВСЯКОГО ИНТЕРЕСА... ( из них нет никого, кто бы внес свой вкла...Объявлена в розыс...

Gazeta: украинцы раскритиковали новые школьные учебники от МОН Незалежной

Gazeta: украинцы раскритиковали новые школьные учебники от МОН Незалежной

МОН позорно село в лужу. Но попытки все исправить — были еще хуже © РИА Новости Стрингер Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Министерство образования и науки Украины выпустило учебники с урезанным гимном страны, а также с картами без Крыма и некоторых других территорий в составе, пишет Gazeta.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх