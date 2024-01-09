Пленный Окороков рассказал о нехватке кадровых офицеров в ВСУ

Сдавшийся в плен украинский младший лейтенант Окороков, занимавший должность заместителя командира роты, рассказал представителям Минобороны России о низком моральном духе в подразделениях, а также пожаловался на плачевное состояние вооружения и нехватку кадров в ВСУ.
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