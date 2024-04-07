Австралийского туриста выгнали с рейса за фотографию жены и детей на трапе самолёта

Необычный инцидент произошёл на борту самолёта авиакомпании Jetstar. Австралийский турист был выгнан с внутреннего рейса, следовавшего из Сиднея в Брисбен, после того, как он сфотографировал своих жену и детей на трапе самолёта.
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