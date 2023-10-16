«Надо повышать зарплаты, снижать налоги и цены!» В Госдуме возмутились «сладкой» статистикой Глава партии «Справедливая Россия — За Правду», депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал «сладкую» статистику, которая, по его мнению, не отражает реальной ситуации в стране.