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«Надо повышать зарплаты, снижать налоги и цены!» В Госдуме возмутились «сладкой» статистикой

«Надо повышать зарплаты, снижать налоги и цены!» В Госдуме возмутились «сладкой» статистикой

«Надо повышать зарплаты, снижать налоги и цены!» В Госдуме возмутились «сладкой» статистикой Глава партии «Справедливая Россия — За Правду», депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал «сладкую» статистику, которая, по его мнению, не отражает реальной ситуации в стране.

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