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Татьяна Монтян: Франция переводит экономику на военные рельсы

Татьяна Монтян: Франция переводит экономику на военные рельсы

Ну и так чтобы планы Запада не оставляли никаких сомнений. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна переводит экономику на военные рельсы: «Военная экономика — это возможность не только для наших армий, но и для наших промышленников.

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