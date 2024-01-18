Татьяна Монтян: Франция переводит экономику на военные рельсы

Ну и так чтобы планы Запада не оставляли никаких сомнений. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна переводит экономику на военные рельсы: «Военная экономика — это возможность не только для наших армий, но и для наших промышленников.
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